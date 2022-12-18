中市警統計外籍移工兼職車手 比例增加2倍

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）詐騙案件頻傳，台中市刑警大隊統計，外籍移工兼職車手比例提高，去年一整年查獲9名外籍車手，今年迄今已查獲25名外籍車手，均以詐欺罪名移送，嚴重恐遣返回國。

台中市刑警大隊今天發布新聞稿指出，詐騙集團看準外籍移工急於打工兼職賺外快，標榜「輕鬆賺錢」、「工時彈性」、「風險低」等話術誘騙加入詐騙行列，要求提供名下帳戶密碼，成為詐團的車手兼人頭帳戶，落網後才知道淪為詐騙集團的棋子。

警方日前在神岡區、烏日區各查獲1名詐騙集團的外籍提領車手，分析發現外籍移工的比例有顯著提升，今年已緝獲25名外籍車手，較去年一整年緝獲9名外籍車手，人數增加2倍以上，提領的ATM熱點，也轉移到豐原、大雅、烏日、霧峰等工業區。

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警方調查發現，詐騙集團看準工業區附近的超商下班後顧客稀少，提領現金較不易遇到警方盤查，店員也較無警覺心，便招募外籍移工擔任車手兼人頭戶，以解除分期付款、猜猜我是誰、假投資等手法詐騙被害人將錢匯入外籍移工之帳戶，再指導外籍移工前往超商提領出大筆現金。

警方指出，外籍移工不了解台灣法律，以為詐欺刑責低，不會影響自身信用跟工作，為了賺錢鋌而走險，最後遭警方登門查獲，以詐欺罪名移送，最嚴重者可能遭雇主解職、遣返回國。（編輯：黃世雅）1111218