寒流發威注意保暖 彰化縣再增4人無呼吸心跳送醫

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（中央社記者蕭博陽彰化縣18日電）寒流發威，彰化縣消防局統計昨天上午至今天上午受理急病救護案51件，其中非創傷性OHCA為4件4人，患者年齡最高90歲男性、最低60歲女性，消防局強調，無法確認患者OHCA原因。

寒流發威，彰化縣內各氣象測站昨天上午到今天上午氣溫約攝氏10度至15度之間，彰化縣消防局昨天發布新聞指出，16日傍晚至17日上午8時受理急病救護案件有25件，其中非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳）案件有2件，分別是彰化市58歲女性、二林鎮89歲男性。

彰化縣消防局今天回應媒體詢問並提供統計資料表示，17日上午8時至今天上午8時受理急病救護案51件，其中非創傷性OHCA為4件4人，患者為秀水鄉78歲男性、彰化市90歲男性、二林鎮89歲男性、彰化市60歲女性。

消防局強調，經統計消防局執行急病救護每天平均54件，非創傷性OHCA每天平均3件，OHCA案件代表救護人員出勤時，患者處於無心跳、呼吸狀態，不代表為猝死案件，且患者送醫急救後，有極高機率恢復心跳及呼吸，消防局無法確認送醫患者OHCA發生原因。

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內政部消防署也指出，消防員執行救護送醫勤務時，僅針對傷病患症狀在救護車到院前做初步緊急處置，到院再由醫院後續治療，由於消防員並非醫事人員，無法判斷患者不適、OHCA或死亡是否為天冷引起，因此，消防單位不會有「因天冷猝死、不適」的統計數據。

另外，彰化縣花壇鄉長昇街一家工廠昨天夜間發生火警，彰化縣消防局獲報，出動各式消防車24輛、救護車1輛、消防人員52人、役男2人前往搶救，火勢約50分鐘控制，無人員傷亡，由於廠內堆置大量貨品，持續殘火處理至今天，起火原因待火調人員釐清。（編輯：黃世雅）1111218