不滿同校老師月考洩題 LINE群罵人渣罰3千

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市立暖暖高中國中部去年12月舉行月考，有老師不滿同校另一名老師洩題給任課學生，在LINE群組以「李人渣」辱罵對方，法院審理後，判處罰金新台幣3000元。

基隆地方法院判決書指出，原告和被告原為基隆市立暖暖高中、國中同事，原告也是暖暖高中國中部一年級3個班級生物課代課老師。暖暖高中國中部一年級去年12月2日上午舉行自然科（生物）月考，被告不滿原告洩題給原告任課的學生，去年12月6日晚間6時許在住處，透過通訊軟體LINE群組「暖暖高（國）中部」，以「李人渣」等留言方式辱罵原告。

被告在法院審理時坦承以「李人渣」等留言罵原告，但辯稱是一時氣憤，沒有公然侮辱的意思。

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法院表示，被告在「暖暖高（國）中部」（群組成員約72人）傳送含有「李人渣」等文字留言，依一般社會通念，可認對原告名譽的負面評價，足以使原告的人格及社會評價造成貶損，顯然屬侮辱他人的言語，此外，被告在特定多數人隨時均得任意瀏覽的「暖暖高（國）中部」LINE群組留言辱罵原告，顯然達到公然的程度。

法官審酌被告未能控制自身情緒，竟以不雅文字，於多數人得共見共聞的LINE群組辱罵原告，足以貶損原告的名譽，所為顯然不可取，衡量被告在審理時已坦承犯行，並表示欲與原告調解及賠償的犯後態度，但因雙方就賠償金額差距過大，致未能達成調解，依公然侮辱罪，判處被告罰金新台幣3000元，可易服勞役折抵，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1111219