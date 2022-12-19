台中永豐棧酒店承租方提告 創辦人：尊重

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中市永豐棧酒店新舊東家爆發租約糾紛，創辦人何豐棧日前宣布酒店暫停營業，承租酒店的順為公司今天指控何豐棧未履行契約並提告。何豐棧表示，對方指控子虛烏，但尊重提告權利。

永豐棧酒店今年6月起由順為國際公司接手營運，但永豐棧酒店創辦人何豐棧15日卻召開記者會，宣布從16日起暫停營業，並已獲台中市政府核准備查；市府勞工局也將協助員工轉職就業。

順為公司客房部總經理林隆軒今天在委任律師陪同下，前往台中地檢署召開記者會，並按鈴控告豐昱公司及何豐棧妨害名譽及商譽。

林隆軒接受媒體聯訪時表示，順為公司與豐昱公司今年6月間完成租購合作契約簽署，在場有多名律師見證及豐昱公司人員在場，絕未有何豐棧所指設局行為，且順為公司依租賃契約陸續支付押金及第一期租金已達新台幣3250萬元，後續更陸續給付款項。

林隆軒說，豐昱公司卻遲遲不依租購契約約定，將旅館登記名義人為順為公司，順為公司依律師建議行使民法「同時履行抗辯權」而暫不支付租金，但豐昱公司卻不願意正面處理糾紛根源，反而以造謠、誹謗、誣告及強暴方式，於12月15日記者會後將順為公司員工及委任律師逐出飯店。

林隆軒指出，何豐棧明知12月6日永豐棧酒店大墩館配合警察查緝住宿的販毒成員，卻向媒體及外界誣指永豐棧酒店窩藏毒販及配合毒販製毒，意圖使順為公司形象貶損難以營運，並製造負面影響事端，因此出面提告。

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對於停業造成消費者損失，林隆軒表示，對於原先已訂房、訂席的消費者，順為公司深感遺憾，也承諾對所有訂房、訂席的消費者將如實處理，會議訂席退款可聯繫0985580789、訂房退款0985503789處理。

何豐棧接受記者電話訪問時表示，永豐棧酒店今年6月與沈暄浤簽約，但7月間支付的款項就跳票，接著由順為國際出面要求變更旅館登記證，豐昱公司當然有權利確保權益，且新團隊接手後飯店出入分子複雜，這不是五星級飯店會發生的事，對方的指控是子虛烏有，但尊重提告權利。（編輯：卞金峰）1111219