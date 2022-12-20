台中市府組「打詐隊」 全年攔阻近5億元詐騙

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台中市政府20日召開治安會報，台中市長盧秀燕（左5）在會中頒獎表揚成功攔阻民眾被騙金額達200萬元的金融機構行員，感謝行員熱心。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月20日

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市政府組成「台中打詐隊」攔阻詐騙案，台中市警察局今天統計指出，從今年1月統計至12月，總計攔下853件詐騙案，阻詐金額達新台幣4億9461萬多元。

台中市政府下午召開治安會報，台中市長盧秀燕在會中頒獎表揚9名成功攔阻民眾被騙金額達200萬元的金融機構行員，2名受害民眾也到場獻花，感謝行員熱心。

盧秀燕在會中表示，公私協力合作很重要，金融機關行員發現民眾領款受到詐騙及時攔詐，避免民眾損失受害，她代表市府感謝行員見義勇為。

歲末年終許多應景活動陸續登場，盧秀燕說，近來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸平息，市民也悶了2、3年，相關節慶的跨年、賞花燈等活動特別多，親朋好友餐敘多，開心之餘，容易發生意外。

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盧秀燕指出，例如韓國梨泰院的踩踏事件，或是施放煙火沒有相關配套易引起火災，她要拜託相關與會人員，由於明年春節年假有10天，因此在治安、公安方面需提高警覺，讓市民安心過好年。

警察局在會中說明，台中市警察局自訂實施警銀聯阻計畫，設立專責聯繫人員、指導行員阻詐技巧與要領，自今年7月開始，配合「打詐台中隊」跨域合作金融機構等單位辦理。從108年的105件，攔阻5420萬5611元，到今年的853件，攔阻4億9461萬6905元，將近5億元，成效斐然。（編輯：郭諭儒）1111220