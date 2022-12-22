台東分局破獲詐騙集團 罕見上中下游全落網

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東縣警局台東分局破獲詐騙集團，除逮捕車手外，也罕見逮捕詐騙集團的中上游「收水」和「收水頭」等人，並查扣贓款新台幣63萬元。

台東縣警察局台東分局今天發布新聞稿表示，台東分局偵查隊過濾台東市區8處提領熱點，清查25名遭詐騙集團以「猜猜我是誰」及「解除分期付款」方式詐騙的受害人，分別將現金轉入14個被警示的帳戶，金額高達230萬元。

警方立即成立專案小組，報請台東地檢署檢察官馮興儒指揮偵辦，詐騙集團為混淆警方辦案，在台灣各地分段提款，增加警方查緝難度。

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台東分局表示，專案小組沿線調閱監視器，先逮捕3名車手（負責領錢者），昨日北上在新北市蘆洲區逮捕負責收水（向車手收錢者）的張嫌，再轉往台中市大甲逮捕林姓收水頭（負責向收水收錢者）及另1名何姓車手，分別在車手、收水、收水頭眾人身上起獲贓款63萬元，並向台東地檢署聲押何姓車手、張姓收水、林姓收水頭獲准。

專案小組表示，過去偵辦詐騙集團，大部分都在車手處斷點，這次能逮捕到集團中上游收水和收水頭，相當不容易。（編輯：陳仁華）1111222