三峽巨大落石壓毀濟公廟 7旬廟公睡夢中逃出無傷

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新北市三峽區23日半夜有巨大落石從7層樓高山坡滾到馬路，壓毀半山腰的濟公廟，陳姓廟公（紅圈處）在廟裡睡覺，他隨地基滑到地面驚醒，急忙逃命，幸毫髮無傷。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年12月23日

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（中央社記者高華謙新北23日電）新北市三峽區今天半夜有一顆巨大落石從7層樓高山坡滾到馬路上，還壓毀半山腰的濟公廟，當時70多歲的陳姓廟公在廟裡睡覺，他隨地基滑到地面並驚醒，急忙逃命，所幸毫髮無傷。

新北市政府警察局三峽分局凌晨3時許獲報，三峽區添福路出現巨大落石，員警急忙到場查看，發現是一顆高3公尺、長10公尺、寬約5公尺落石從7層樓高山坡滾到馬路上，而且還壓毀半山腰合德宮（濟公廟）。

警方調查，當時陳姓廟公在廟裡睡覺，巨石砸到廟後，他隨地基滑到地面並驚醒，急忙逃命，警方到達前已自行脫困，毫髮無傷。

警消確定沒有其他人受傷受困後，已通知警廣宣導民眾勿上山，並通知里長及區公所人員到場處理，截至中午12時30分，道路仍在清理中，雙向依然封閉。（編輯：李錫璋）1111223

新北市三峽區23日半夜有一顆巨大落石從7層樓高山坡滾到馬路，還壓毀半山腰的濟公廟，警消獲報急忙趕往現場確認情況。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年12月23日

新北市三峽區23日半夜有一顆巨大落石從7層樓高山坡滾到馬路上，並壓毀半山腰的濟公廟，幸無人受傷受困。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年12月23日