不滿年金改革致削減月退所得 前大法官敗訴確定

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（中央社記者劉世怡台北23日電）從中研院退休的湯德宗（司法院前大法官）不滿中研院以年金改革規定重新核算削減每月退休所得，提起行政訴訟，一審敗訴。二審最高行政法院昨天駁回上訴而確定。

一審台北高等行政法院判決指出，湯德宗原本是中央研究院聘任人員，民國100年10月1日退休生效，並於同日起就任司法院大法官，年金改革後，他經中研院核定退休薪級為770薪點，退休金種類為月退休，退撫新制實施前、後年資分別為12年、16年，合計28年，重新計算並審定每月退休所得。

湯德宗不服，循序提起行政訴訟。一審認為，中研院處分重新計算並審定者，是因他就任司法院大法官之前，是中研院退休人員，依退撫新制實施後核定年資及退休金給與，這與他退休後因再任司法院大法官，基於大法官職位的任期保障所取得之法律上地位屬於兩件事。

一審指出，湯德宗主張中研院的處分不真正溯及適用107年7月1日施行的退撫條例，大幅削減他已取得的月退休金，違背憲法設大法官任期保障的意旨，牴觸憲法上信賴保護原則。法院認定沒有理由，判決駁回。

湯德宗提起上訴，最高行政法院審理後，昨天駁回，全案確定。（編輯：李錫璋）1111223