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傳高虹安授意助理浮報加班費 竹市府盼勿影響辦案

2022/12/27 12:22
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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）媒體報導，新竹市長高虹安在立委任內授意助理浮報加班費作為「過年紅包」。新竹市長辦公室回應，相關案件已進入偵查程序，盼媒體勿製造輿論影響檢調辦案。

「鏡週刊」報導，高虹安的立委助理在接受調查時供稱，除立法院每年例行發給公費助理的年終獎金外，高虹安在立委任內額外發給助理的過年紅包獎金，是由部分助理在年前向立院浮報加班費，後由主任再統一分配。

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報導稱，高虹安在今年初、農曆前年，授意行政主任要求部分助理浮報加班費，加班費入帳助理戶頭後，並扣除該助理的實際加班費用及高虹安要給該助理的過年獎金，剩下的差額就要以現金領出，交給時任高辦的行政主任黃鈴惠，再以多退少補的方式統一分配給每名助理。

新竹市政府市長室今天發聲明表示，針對鏡週刊報導一事，有鑑於相關案件皆已進入偵查程序，基於偵查不公開原則，未來一切都會尊重檢調偵查程序，請相關媒體不要藉由製造輿論影響檢調辦案。（編輯：李錫璋）1111227

#高虹安
#黃鈴惠
#鏡週刊
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