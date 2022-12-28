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國3關西段聯結車貨櫃側翻起火 駕駛及時逃生

2022/12/28 15:25（12/28 15:51 更新）
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國道3號南向77.3公里處28日發生火燒車事故，國道公路警察局表示，一輛聯結車不明原因貨櫃側翻、自燃起火，所幸駕駛及時逃生，無人傷亡。（警方提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年12月28日
國道3號南向77.3公里處28日發生火燒車事故，國道公路警察局表示，一輛聯結車不明原因貨櫃側翻、自燃起火，所幸駕駛及時逃生，無人傷亡。（警方提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年12月28日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣28日電）國道3號南向77.3公里處今天發生火燒車事故，國道公路警察局表示，一輛聯結車不明原因貨櫃側翻、自燃起火，駕駛及時逃生，無人傷亡，至於確切事故原因仍須調查釐清。

國道公路警察局第六公路警察大隊發布新聞資料指出，今天上午11時許獲報，在國道3號南向77.3公里關西路段，有聯結車發生起火事故，立即派遣巡邏車前往處理，並聯繫交控中心通知事故處理小組前往。

警方表示，黃姓男子駕駛聯結車，由於不明原因導致貨櫃側翻後，車頭自燃，而車輛占用內側車道，所幸黃男及時逃生，事故也無造成人員傷亡。

警方指出，黃男經酒測後並無飲酒情形，至於確切肇事原因，仍待新竹縣政府消防局後續調查釐清。（編輯：陳仁華）1111228

#新竹縣政府消防局
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