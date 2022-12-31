男擁毒飛車逃逸自撞仍拒捕 警開槍嚇阻逮人

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（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）彭姓男子昨天下午開車行經斗六市區，警方發現形跡可疑上前攔查，彭男見狀加速逃逸，一度企圖衝撞警車，自撞路樹後停車仍拒捕，警開1槍嚇阻，並在車上查獲毒品，依法送辦。

雲林縣斗六警分局副分局長黃仁男今天表示，彭姓男子（28歲）昨天下午1時許開車行經斗六市大同路與中山路口，警方發現其形跡可疑，準備上前攔查時，彭男立即開車逃逸。

黃仁男說，警匪在斗六市區追逐4、5公里，彭男沿途違規加速逃逸，且一度開車衝撞警車，最後自撞路邊路樹後停車。彭男自撞後仍拒捕，欲回駕駛座疑似持械攻擊，警方隨即開1槍嚇阻，到場支援的警力上前壓制。

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警方在其車上查獲毒品K他命咖啡包12包、K他命軟糖10顆及大麻捲菸2支等違禁物，全案依違反毒品危害防制條例移送雲林地方檢察署偵辦。另外警方也將針對彭男沿途逆向行駛、闖紅燈等違規事項，依法開罰。

黃仁男指出，彭男車上另乘載楊姓女子（20歲），因車輛自撞路樹時導致右股骨骨折，經送往台大醫院雲林分院救治，無生命危險；警方在楊女身上搜出毒品，依違反毒品危害防制條例函送法辦。（編輯：謝雅竹）1111231