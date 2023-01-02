更多編輯台推薦新聞：
揭捕捉跳動音符幕後 視覺設計師為演唱會注入靈魂
文化

揭捕捉跳動音符幕後 視覺設計師為演唱會注入靈魂

橘子園孕育世界冠軍夢 猛瑪象放眼2025世運會
運動

橘子園孕育世界冠軍夢 猛瑪象放眼2025世運會

中央社啟事
社會

中央社啟事

元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

南投、埔里監理站公布44酒駕累犯 6人無大頭照

2023/1/2 15:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪南投2日電）台中區監理所南投監理站及埔里監理分站公布酒駕累犯資料，兩站合計公布44名酒駕累犯，其中女性有3人；監理站指出，44人中有6人沒有駕照，因此資料上沒有大頭照可公布。

根據交通部公路總局台中區監理所網站資料，台中區監理所南投監理站以及埔里監理分站，公布去年5月底至12月29日酒駕累犯資料，2站合計有44人，其中南投監理站有24人，埔里分站有20人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

南投監理站24人中有1名男子沒有照片，埔里監理分站酒駕累犯中有5人沒有照片，其中2人為女性、3人為男性；監理站人員今天接受中央社記者電訪時指出，這些酒駕累犯中有人沒公布大頭照，沒有照片的人應該是沒有考過駕照，因此在監理系統中找不到他們的檔案，與特權沒關係。

南投縣政府也發布新聞稿指出，酒駕新法去年正式上路，修法加重處罰包括酒駕累犯紀錄由5年延長至10年，並加重罰鍰、吊銷駕照，公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實，相關代駕聯絡資訊在縣府官網、警察局交通隊官網都可查詢，各大飲酒場所也有提供代駕服務資訊。（編輯：陳仁華）1120102

#埔里監理分站
#交通部公路總局
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族