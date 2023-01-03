女子網咖產子 警消到場男嬰已亡、朝殺嬰罪偵辦

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（中央社記者蘇木春台中3日電）台中市潘姓女子今天凌晨在一家網咖生下一名男嬰，警消到場時發現男嬰已明顯死亡，並將潘女送醫，檢方相驗男嬰遺體，初步認定遭潘女殺害，全案將朝殺嬰罪嫌方向偵辦。

台中市政府消防局今天凌晨2時57分接獲警方轉報，中區台灣大道一段一家網咖內，有一名女子身體不適，經派遣救護車到場，發現女子剛產下一名男嬰，但男嬰已明顯死亡、未送醫，後續交由警方處理。

檢警查出，24歲潘姓女子未婚，2日晚間前往中區一家網咖，今天凌晨在網咖包廂內產下一名男嬰，她卻將男嬰遺體與胎盤、臍帶裝入塑膠袋，因身體不適打電話給友人，潘女的友人到場發現男嬰死亡，勸說潘女打電話報案。

經潘女向警方報案後，台中市政府警察局第一分局繼中派出所員警到場處理，警方在潘女的背包內，發現裝有男嬰遺體的塑膠袋，員警並通報救護車到場將潘女送醫。

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台中地檢署檢察官今天會同法醫相驗男嬰遺體，初步認定男嬰遭潘女殺害，但從外觀無法判定死因，將擇期解剖進一步釐清。另外，因潘女身體不適目前仍在醫院治療無法訊問，檢警全案將朝刑法第274條殺嬰罪嫌方向偵辦。

台中市政府社會局今天透過文字稿表示，案發女子正住院治療中，社工已完成訪視，後續也將訪視家屬。全案由地檢署指揮偵辦，事發經過及嬰兒死因尚待進一步釐清。（編輯：李錫璋）1120103