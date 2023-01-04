中國企業未經許可在台設公司挖角 2人遭訴

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（中央社記者林長順台北4日電）中國深圳和宏公司溫姓、周姓主管涉嫌未經投審會核可，在台設立聯創創新公司，招募高科技人才。台北地檢署今天依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪起訴2人。

近年來中國科技公司挖角台灣高科技人才、竊取產業的技術案例頻生，中國企業透過第三地投資公司在台從事業務活動情況愈趨頻繁，常有陸資假借他人名義，刻意掩飾、隱匿身分或資金來源在台投資，規避現行法律規範，已造成台灣經濟及資本市場秩序受到危害。

檢方指出，溫男是中國深圳和宏實業公司高階主管，負責和宏公司籌備來台成立分公司事宜，他向大學同學陳姓男子表示，和宏要在台灣成立USB傳輸埠研發中心，邀請陳男管理該中心，獲得陳男同意。

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不過，深圳和宏公司適逢在中國進行股票初次發行申請審查作業，期間無法成立分公司，為規避中國資金來台的投資審查，經討論後，温男要求預備就任深圳和宏公司業務副總裁的周男配合，以周男名義在台成立聯創創新公司。

檢方表示，溫男與周男於民國110年2月返台辦理聯創創新公司登記事宜。溫男再指示陳男透過人力銀行網站刊登招募人員廣告，公開招募高科技人才，由陳男在台面試並洽談薪資，違法在台從事營業活動。（編輯：李亨山）1120104