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國3寶山段火燒車事故 警初判未注意前方釀禍

2023/1/4 15:35（1/4 15:51 更新）
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楊姓男子4日駕駛聯結車行經國道3號南下寶山路段，碰撞前方共3輛車，導致車輛起火，國道公路警察局初判，聯結車駕駛疑未注意車前狀態釀禍。（警方提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年1月4日
楊姓男子4日駕駛聯結車行經國道3號南下寶山路段，碰撞前方共3輛車，導致車輛起火，國道公路警察局初判，聯結車駕駛疑未注意車前狀態釀禍。（警方提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年1月4日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）楊姓男子今天駕駛聯結車行經國道3號南下寶山路段，碰撞3輛車並起火，國道公路警察局今天初判，聯結車駕駛疑未注意車前狀態釀禍，至於詳細肇事原因後續釐清。

國道公路警察局第六公路警察大隊提供新聞資料表示，上午8時40分許接獲通報，在國道3號南向99公里處（寶山路段處）有車禍事故，立即派遣所屬巡邏車前往處理。

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警方說，30多歲楊姓男子駕駛聯結車，行經國道3號南向99公里處，疑未注意車前狀態，碰撞前方共3輛車，導致3車起火，造成6人受傷送醫，其中，有2人傷勢較重，不過暫無生命危險，至於相關肇事原因，仍待後續釐清。

警方表示，用路人應遵守交通安全規則，尤其在接近交流道口或塞車時，視線要看遠並提早減速，發現回堵時先按下雙黃警示燈，提醒後方車輛跟著減速，並與前車保持安全距離。（編輯：方沛清）1120104

#國道3號
#火燒車
#寶山路段
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