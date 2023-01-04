華山司法園區 司法院邀人權及文史專家對話求共識

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（中央社記者林長順台北4日電）司法院有鑑於外界對於華山司法園區規劃為台灣高等法院、台北地院的新址後，有關園區內貨物積卸月台保存問題高度關切，今天邀請人權及文史團體召開會議，盼透過對話尋求共識。

會議由司法院秘書長林輝煌主持，出席團體包括行政院推動轉型正義會報委員呂建興、鄭南榕基金會董事鄭竹梅、50年代白色恐怖案件平反促進會理事長吳建東等人，台大建築與城鄉研究所黃舒楣副教授提出書面意見。

司法院指出，雖然台北市政府已通過本案「歷史建築華山貨運站修復及再利用計畫」審查，與會人士大都表示月台能夠「原址原地原貌保留」；不過，目前台灣高等法院、台北地院空間過窄的問題，牽涉到北部超過1000萬人民使用法院的訴訟權保障，也是司法院要面對的問題。

司法院表示，司法院、台灣高等法院、台北地院會與負責規劃設計的九典聯合建築師事務所，就這次諮詢會議所聽取的寶貴意見，詳細評估可行性。

司法院強調，未來將持續與各界溝通，希望在保障人民訴訟權益與見證白色恐怖時期人權發展歷史之間，找到可能的共識方案。（編輯：張銘坤）1120104