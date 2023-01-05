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北漂老翁酒駕挨罰雲林祖產遭拍賣 親屬籌錢買下

2023/1/5 11:38
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（中央社記者姜宜菁嘉義市5日電）雲林縣洪姓老翁騎機車酒駕被警員攔查，洪翁拒絕酒測遭罰9萬元，又因無照駕駛且未繳地價稅，滯納金逾10萬，行政執行署嘉義分署對洪翁共有土地強制執行，家族親戚擔心祖產遭拍賣易主，籌錢投標買下。

行政執行署嘉義分署今天發布新聞稿指出，居住在雲林縣二崙鄉的洪姓老翁（78歲）民國105年涉嫌酒後騎乘機車，經警員攔查卻拒絕酒測，遭裁罰新台幣9萬元，又因無照駕駛及數年地價稅未繳，滯納金額達10萬2350元。

嘉義分署表示，執行人員通知洪姓老翁繳納但洪翁不予理會，於是查封洪翁名下共有土地進行拍賣。

嘉義分署指出，執行人員在110年9月間接到自稱是洪翁的堂兄弟來電，對方指稱洪翁已遷居北部數十年，在工地打零工，經濟狀況並不寬裕，恐無能力繳清，而且許久未聯絡，也無法代為轉達。

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執行人員則告知，以共有人間屬親戚關係，庭院空地則為前後房屋日常進出、活動區域、小孩遊憩場域，使用上極為密切，若能買下持分，將可增加自己的持分比例，簡化共有關係，且能避免遭外人投標，造成共有關係趨於複雜，未來使用上可能會受限於他人。

洪翁的堂兄弟經過3個月思索後，今年1月3日第3次拍賣時前來投標，拍定金額33萬6400元買下祖產。（編輯：陳仁華）1120105

#洪翁
#行政執行署嘉義分署
#雲林縣
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