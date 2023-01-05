中天報導邱議瑩「大家麥離開」 免罰20萬元確定

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（中央社記者劉世怡台北5日電）中天新聞台2018年高雄市長選舉期間報導立委邱議瑩喊「大家麥離開」打悲情牌，NCC以內容不實裁罰20萬元。中天電視公司不服提告。法院日前認為，NCC在沒有證據證明的情況下裁罰屬違法，判撤銷原處分、免罰確定。

台北高等行政法院判決指出，關於邱議瑩現場吶喊的內容為何，國家通訊傳播委員會（NCC）諮詢委員意見分歧嚴重，但依據NCC委員會會議紀錄中，就此事實應如何認定，沒有看見有何討論的紀錄，僅有紀錄中天製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益規定的結論式論述而已。

判決指出，NCC處分在沒有證據證明的情況下，逕行認定邱議瑩所述為「大家沒有離開」，並以此做出裁罰，認定事實為違法而應予撤銷。

北高行合議庭認為，北院更一審認為NCC處分為合法，顯然是判決理由矛盾，因此自為判決，撤銷原處分及原判決，即判決中天勝訴、免罰確定。

全案緣於，NCC於2019年1月例行記者會指出，中天新聞台2018年11月12日播出「陳其邁回防大旗美，邱議瑩『大家麥離開』打悲情牌」新聞，經檢舉，該報導把「大家沒離開」的台語（大家嘸離開），報導為「大家麥離開」（大家不要離開），涉及內容不實，裁罰新台幣20萬元。

時任NCC發言人翁柏宗表示，中天新聞播放和字幕有意曲解事實，事後又未妥善更正，違反衛星廣播電視法第27條第3項第4款規定，「製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益」，這也是相關條文自2016年修正後，首度開罰案例。

中天電視公司不服，循序提起行政訴訟抗罰。台北地院行政訴訟庭認為該新聞沒有違反事實查證，損害公共利益，判決撤銷原處分（免罰）。

NCC不服提上訴後，二審台北高等行政法院廢棄發回，北院更一審認定原處分無誤，判決中天敗訴。

中天不服提上訴，案件由台北高等行政法院審理，日前做出自為判決。（編輯：李亨山）1120105