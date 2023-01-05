台中公車又撞斑馬線行人 手腳擦傷送醫

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市公車今天又出包，警方表示，一輛公車沿忠勇路左轉五權西路時，碰撞走在斑馬線上的行人致手腳擦傷送醫，另有1輛自小客煞車不及撞上公車，肇事責任正進一步釐清。

台中市警察局第四分局表示，47歲蕭姓公車司機下午3時許沿南屯區忠勇路左轉五權西路時，自稱因A柱擋住視線，在左轉過程碰撞行人陳姓男子，當時陳男正沿忠勇路走行人穿越道往烏日方向。

警方指出，另一輛由35歲王姓女子駕駛的自小客車，則因煞車不及碰撞公車。警方據報到場，將手腳擦傷的陳男送澄清醫院中港院區救治，無生命危險。

經酒測結果，警方說，蕭男及王女都沒有酒精反應，肇事原因初判公車司機搶越行人穿越道，而自小客駕駛則未注意車前狀態。具體肇事責任將進一步調查釐清。

警方表示，公車違規部分將送交通大隊分析研判，如認定違規屬實，將以交通處罰條例規定「汽車駕駛人轉彎時，不暫停讓行人優先通行者」告發，處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰。

肇事公車所屬的台中客運協理陳旗清對此接受電訪時指出，肇事公車是行駛干城到童綜合醫院之間的290線，事後發現司機左轉時未依照SOP行駛，至少將記大過處分，目前先予以暫停執行勤務，明天將召回再教育。

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對於造成行人受傷，陳旗清表示，肇事司機及公司人員有去慰問傷者，並與傷者達成和解。而公司一直都有派人在路口查核違規駕駛勤務，未來會持續加強。

去年12月27日晚間11時許，李姓女子與伊拉克籍季姓丈夫推著坐嬰兒車的1歲兒子行經台中市北區學士路與英才路口行人穿越道時，遭左轉的豐原客運280路公車撞上，李女與兒子傷重送醫不治，季男受輕傷，事件發生後引發各界檢討公車安全。（編輯：謝雅竹）1120105