男子連竊9車觸媒轉換器轉賣 雲檢聲押獲准

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）雲林縣斗六地區近期發生多起汽車觸媒轉換器竊案，警方以車追人昨天到桃園市逮捕何姓男子，並查出毒品吸食器，經查何男共犯9案，檢方訊後以有反覆實施之虞聲請羈押獲准。

雲林縣斗六警分局偵查隊長楊志盛今天接受媒體聯訪時表示，斗六地區近期發生多起汽車觸媒轉換器竊案，警方獲報後成立專案小組追查，並報請雲林地檢署指揮偵辦。

專案小組發現，嫌犯專門找停放在偏遠處貨車或廂型車等底盤較高車輛為主，嫌犯在深夜鑽入車底利用電鋸鋸斷排氣管，前後犯案時間不到10分鐘，被害車主隔天開車發現車輛異常聲響，才驚覺汽車觸媒轉換器被竊。

專案小組以車追人，發現何姓男子（41歲）涉有重嫌，昨天下午在桃園市逮捕何男，並他的座車上查獲贓物汽車觸媒轉換器1具、犯案工具電鋸、電鑽、千斤頂等及1組毒品吸食器。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楊志盛指出，1具新的觸媒傳換器市價約新台幣3萬到5萬元，何男以2500元出脫，經查共涉及9起竊案，全案依竊盜及毒品罪嫌移送雲林地方檢察署偵辦。檢方訊後以有反覆實施之虞向法院聲請羈押獲准。

汽修廠業者表示，舊車的觸媒轉換器因含有貴金屬，變賣後可煉金，尤其特定車款含金量更高，有中古商專門收購；不過，新車的觸媒轉換器因環保法規多改為陶瓷材質，失竊率比以往少。（編輯：戴光育）1120106