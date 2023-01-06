台中大里火警釀5死 護理師母嬰罹難同事不捨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市大里區透天住宅6日發生火警，造成一家三代5人死亡，檢方已指揮警方與消防局調查偵辦，以釐清責任歸屬。中央社記者蘇木春攝 112年1月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中6日電）台中市大里區透天住宅今天發生火警，造成一家三代5人死亡，其中38歲陳女與6個月大的兒子罹難，陳女是醫院護理師，才剛休完產假，同事得知相當不捨，檢方正調查責任歸屬。

台中市政府消防局指出，火警造成陳姓屋主的62歲林姓妻子、38歲大女兒陳女、32歲小兒子陳男、11歲的曹姓長孫與6個月大的曾姓外孫死亡，原先同住的屋主大兒子昨晚到嘉義送貨未歸、女婿在國外工作而逃過死劫。

其中，38歲陳女與6個月大的兒子在火災中罹難。陳女在大里仁愛醫院擔任護理師，院方人員告訴中央社記者，今天聯繫不上陳女，才得知遇難，同事都相當難過不捨。

院方表示，陳女在綜合科病房服務，資歷超過10年是相當盡責的護理師，家屬常說她照顧患者像照顧家人一樣，近期才剛休完產假返回工作崗位。

另外，11歲的曹姓男童就讀大里區某國小5年級，校方表示，男童平時個性天真直爽、在校人緣佳，案發後已跟家屬聯絡並關懷致贈慰問金，明天將對男童就讀的班級進行生命教育。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中市消防局凌晨3時52分獲報，大里區東南路住宅發生火警，出動消防及救護車與消防人員84名搶救，陳姓屋主自行逃生，消防人員於屋內救出5人，但送醫仍傷重不治。

台中地檢署今天透過文字稿表示，案件發生後指揮台中市政府警察局、消防局進行火災鑑識，追查火災原因，並由檢察官會同法醫相驗遺體，以確定被害人死因並釐清相關人員是否涉及刑事責任。（編輯：郭諭儒）1120106