曾赴柬國從事詐騙返台後設詐團 警逮23人送辦

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曾赴柬埔寨從事詐騙的楊姓男子返台後竟也籌設詐騙集團，刑事局循線逮捕楊男等23人送辦，並查扣相關贓證物，6日在破案記者會上陳列展示。中央社記者劉建邦攝 112年1月6日

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（中央社記者劉建邦台北6日電）曾赴柬埔寨從事詐騙的楊姓男子因業績不錯，返台後籌設詐騙集團，偽造網路零售公司網址，以購買小筆金額禮物卡誘騙被害人，約20人上當。刑事局循線逮捕楊男等23人送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵七大隊大隊長黃水願說，日前透過165反詐騙專線資料，發現有多名民眾遇到相同手法詐騙案，經查，有天道盟背景的21歲楊姓男子為首詐騙集團涉嫌重大，組專案小組查緝。

警方查出，楊姓男子為首詐騙集團先從網路盜取帥哥照片，再透過交友軟體隨機找女網友聊天，期間會提供假冒知名零售電商亞馬遜公司的網址給被害女子，並稱以新台幣1萬元先買禮物卡，之後可收到回饋金1萬2000元。

許多被害人投入金額後，隔天確實收到回饋金，楊姓男子等人見被害女子上勾，就謊稱為慶祝節日提供搶購活動，花更多金額就可賺更多，等被害人投入大筆金額，再以網站發生狀況等為由，推託無法付款，被害人事後才知遭騙。

警方發現，楊姓男子曾於去年中旬自願赴柬埔寨的詐騙機房受訓，因業績不錯，返台後，見有利可圖，決定在春節前夕再賺一波，因此偽造知名零售電商網址詐騙。

警方蒐集證據後，掌握楊姓男子等人住所，去年底陸續分2批逮人，循線緝獲楊男等23人到案，查扣手機、電腦主機等物。初步清查，約20人受騙，總財損金額約1000餘萬元，被害人皆為30、40歲女性。

警詢後依加重詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌把楊姓男子等23人移送台中地檢署偵辦。刑事局呼籲，民眾使用電商平台購物時，因多注意網址是否正確，避免遭騙。（編輯：張銘坤）1120106