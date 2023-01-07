龍邦取得泰山股權 泰山董事詹皓鈞告發涉內線

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泰山董事詹皓鈞（前左）7日在律師、泰山企業員工陪同下前往台北地檢署按鈴，告發國寶集團創辦人朱國榮、龍邦董事長劉偉龍向泰山前董事長詹岳霖買進泰山股票，恐涉內線交易等罪。中央社記者蕭博文攝 112年1月7日

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（中央社記者蕭博文台北7日電）泰山董事詹皓鈞今天表示，國寶集團創辦人朱國榮、龍邦董事長劉偉龍向泰山前董事長詹岳霖買進泰山股票，恐涉內線交易及背信等罪，因此向北檢提出告發，懇請北檢詳查嚴辦。

詹皓鈞今天上午在律師、泰山企業員工陪同下，前往台北地檢署按鈴告發朱國榮、劉偉龍、詹岳霖等3人，涉犯證券交易法的特別背信與內線交易等罪嫌。

詹皓鈞表示，朱國榮為龍邦所屬國寶集團創辦人，劉偉龍明顯受其指揮；龍邦在民國111年12月5日動用逾新台幣10億元，買進詹岳霖持有的泰山股票，但龍邦的重訊公告，卻載明「董事會通過日期：不適用」，顯然事前未經董事會授權，已涉背信。

詹皓鈞說，泰山去年12月5日收盤價是41.55元，龍邦卻在當天下午經由「配對交易」，以每股45元向詹岳霖買股；劉偉龍顯然在朱國榮授意下，事先與詹岳霖議價，才出現買入價格遠比收盤價高的離奇現象。

詹皓鈞並指出，去年12月2日泰山董事會決議處分全家便利商店股票，但泰山依規定在開會7天前即發函給所有董事會議的議題，亦即朱國榮等3人在去年11月25日，就已知道泰山董事會即將討論出售全家股票。

詹皓鈞說，但去年11月28至30日，某些券商都有大筆泰山股份賣出，檢察官應嚴查是否為詹岳霖賣出而由龍邦買進，釐清是否涉及內線交易。（編輯：卞金峰）1120107