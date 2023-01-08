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高雄武館格鬥賽選手重傷 警通知對手說明釐清刑責

2023/1/8 12:30
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（中央社記者曾以寧高雄8日電）高雄左營一家武館昨天舉辦娛樂格鬥賽，30歲林姓選手賽後突然不適，送往高雄榮總救治，入住加護病房，有生命危險。警方表示，將通知比賽對手到案，釐清刑責。

高雄市政府警察局左營分局要求23歲武館陳姓負責人到案說明，陳男表示當天出租場地給活動主辦方「拳願娛樂」現年20歲的邱姓負責人，賽後林姓選手原本在跟旁人說話，卻突然不適，由現場救護人員及民間救護車送高雄榮民總醫院就醫。

警方初步了解，主辦單位有僱用3名救護人員在比賽現場，並有民間救護車待命，事發當下就是委由現場民間救護車協助載送至高雄榮總。

據了解，林姓選手目前仍在加護病房救治，且有生命危險。

警方表示，林男的比賽對手可能面臨刑法得承諾傷害致重傷、過失傷害等相關刑責，其中得承諾傷害因而致死者，處6月以上5年以下有期徒刑，致重傷處3年以下有期徒刑；警方將要求到案說明，調查釐清比賽對手、賽事單位競技適法性。

高雄市政府運動發展局表示，將介入瞭解賽事相關責任。（編輯：唐聲揚）1120108

#格鬥賽
#拳願娛樂
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