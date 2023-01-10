麥當勞員工搬貨昏倒住院亡 法官判賠職傷472萬

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）麥當勞高雄一心店李姓員工在冷凍庫搬貨時昏倒，住院多月後死亡。李男父母求償新台幣1005萬。高雄地院依高醫診斷認定其短時間大量勞動超過負荷，依職傷判賠472萬元，可上訴。

麥當勞律師出庭時抗辯指出，李男死因並非是急性意外事故或短期、長期壓力負荷所致，非屬職業傷害，因此並無職業災害補償可言。且一心店對於工作場所已依法設置足夠安全措施，一心店經理、員工當下也已盡力協助就醫，並無不法侵害等。

高雄地方法院審理時，勞動部勞工保險局原認定李男死因是敗血性休克、發生原因為「自發性顱內出血併交通性水腦症」，並非屬於職業傷病所致。

不過，高雄醫學大學附設中和紀念醫院醫師判斷，李男病發當天上午開始搬貨40分46秒，期間共搬了60次大箱薯條（約980公斤）、14箱薯餅（約134公斤），共約1.1噸，暴露冷熱溫差共48次，總低溫暴露時間約29分14秒。據此認定李男病發前短時間大量體力勞動，其疾病是超過負荷所致，勞保局據此改按職業病死亡辦理。

高雄地方法院法官據高醫診斷證明書判斷，李男死亡與工作間具因果關係，因此應賠償喪葬死亡補償；另李男工作時，雇主未監督在冷凍庫工作應穿著禦寒衣物，因此麥當勞應負7成責任，判賠李男父母喪葬、醫藥、扶養等費共約新台幣472萬，可上訴。

判決指出，23歲李男是麥當勞高雄一心店假日計時員工，平時負責冷凍庫進貨、補貨、製作油炸雞塊、薯餅及嫩煎鮮肉餅、牛肉餅等廚房內場工作，週六、日清晨6時起上班6小時，民國110年5月29日上午在和其他同事於5樓冷凍庫搬貨時昏倒。

李男昏倒後一度清醒且可答話，店經理和其他員工合力將他移到1樓搭乘計程車就醫，李男住院4個多月後，於同年10月5日中午1時許不治。李男父母依雇主未依法設置足夠安全措施，有過失不法侵害等為由，向麥當勞求償醫藥、喪葬、扶養費等共約1005萬元。（編輯：陳清芳）1120110