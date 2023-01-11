蕭景田1500萬元交保確定 士檢：持續積極偵辦

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（中央社記者蕭博文台北11日電）前國民黨中常委蕭景田涉嫌為求台北市議員林杏兒當選，行賄多名里長。士院裁定蕭景田1500萬元交保，高院昨天駁回檢方抗告而確定。士檢今天說，將持續積極偵辦，勿枉勿縱。

士林地方檢察署襄閱主任檢察官張惠菁今天表示，士林地院7日裁定蕭景田1500萬元交保，檢察官隨即提出抗告，但遭高院駁回，且不得再抗告；檢方將持續積極偵辦此案，蒐集相關事證，儘速釐清案情。

全案緣於蕭景田、國民黨籍台北市議員林杏兒的曾姓樁腳涉嫌為求林杏兒當選，以新台幣1萬元、6000元不等代價行賄多名里長候選人。

檢調去年底發動搜索、約談，蕭景田在彰化縣住處翻牆逃匿，遭檢察官發布通緝。

士林地檢署去年12月30日對林杏兒提起當選無效之訴；蕭景田今年1月3日自行到案，檢察官訊後聲請羈押禁見，士院認為無羈押必要，諭知800萬元交保。

案經士檢抗告，台灣高等法院撤銷原交保裁定，士院7日再開聲押庭，改裁定1500萬元交保，限制住居、出境出海，並令蕭景田禁止與共犯里長、里長候選人接觸交談。

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士檢二度抗告，主張蕭景田對涉案情節交代不清，且與部分證人說詞不符，仍有勾串滅證的可能，且他於檢調搜索時翻牆逃亡，顯有畏罪逃亡高度可能。

高院認為，相關里長等證人均經傳訊完畢，難認蕭景田有何勾串或滅證之虞，且蕭景田翻牆逃亡數日後自行到案，審酌他的經歷及生活經濟重心均在台灣，具保1500萬元並限制住居及出境出海，以此防止逃亡，並無不當，昨天駁回士檢抗告。（編輯：李亨山）1120111