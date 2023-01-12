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西門町停車場雙屍案更三審 陳福祥手段殘暴仍死刑

2023/1/12 16:47
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（中央社記者劉世怡台北12日電）陳福祥犯下西門町峨眉停車場雙屍案，一審至更二審均遭判死。案經最高法院發回，高院更三審今天認為，陳福祥殺死1人後，不到3分鐘再殺1人，手段殘暴，今天仍判死刑。可上訴。

台灣高等法院更三審新聞資料指出，合議庭認定陳福祥在殺害被害人蔡宗育後，不到3分鐘時間，即對被害人蔡鎧陽再下毒手，且手段極為殘暴，陳福祥雖然並非絕對沒有教化可能性，但考量本件案情，實在有使其與社會永久隔離的必要，無從以教化可能性來迴避。

更三審指出，經逐一審酌死刑有關的一切利與不利量刑因子，經綜合評價後，認為仍應判陳福祥死刑，全案可上訴。

陳福祥今天到庭聆判，還押時面對媒體詢問是否提起上訴，他沒有回答。高院更三審開庭期間，陳福祥認錯，請求法官給他一個改過自新的機會，但死者媽媽請求法官判死刑。

歷審判決指出，陳福祥於民國104年1月13日與男子蔡宗育、蔡鎧陽相約交易毒品，他於台北市峨眉停車場先後槍殺蔡宗育、蔡鎧陽。

本案一審、二審、更一審、更二審都判陳福祥死刑。最高法院110年12月間認為，更二審量處死刑理由欠備，撤銷更二審判決發回，案件由台灣高等法院更三審審理。（編輯：方沛清）1120112

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西門町峨眉停車場雙屍案 陳福祥更三審仍判死
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