桃市議員劉勝全涉綁標收回扣 檢方搜索偵訊

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（中央社記者葉臻桃園12日電）民進黨籍桃園市議員劉勝全涉嫌介入校園冷氣標案、收取回扣。桃園地檢署今天上午將劉勝全等人帶回調查，目前還在偵訊中。

檢警調查，劉勝全涉嫌以議員配合款，利用規格綁標安裝蘆竹區某國小冷氣設備，讓特定廠商得標，並收取15%回扣；據了解，標案金額約新台幣500萬元。

檢方4日出動首波搜索，並帶回白手套訊問，白手套供出劉勝全涉嫌收回扣，檢方訊後以白手套有串證、逃亡之虞，向桃園地方法院聲押獲准。

檢方今天二度搜索蘆竹區公所、劉勝全服務處等地，帶回劉勝全及相關人士，目前仍在訊問中。

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桃園市政府教育局表示，有關檢調搜索民代案，由於案情進入司法程序，教育局尊重並配合司法調查，如有學校相關人員涉及不法案件，將秉持毋枉毋縱原則，依法處理。

教育局也說，將持續辦理廉政宣導及採購倫理及教育訓練，均以最高標準要求依法行政，責成相關採購人員應謹慎自律，嚴守有關法令，也將持續強化內部查核等防制作為，防杜不法情事發生。（編輯：張銘坤）1120112