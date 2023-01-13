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法務部矯正署長異動 周輝煌升任

2023/1/13 12:25
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（中央社記者蕭博文台北13日電）法務部今天發布矯正機關首長調動名單，共7人異動；現任矯正署長黃俊棠將於16日屆齡退休，矯正署長一職將由屏東監獄典獄長周輝煌升任，矯正署主秘楊方彥調升為副署長。

依據矯正署提供的資料顯示，周輝煌為中央警官學校47期犯罪防治學系畢業，擁有日本國立廣島大學刑事法碩士學位，並修畢廣島大學的博士課程。

周輝煌曾任法務部科長、台中少年觀護所所長、基隆監獄典獄長、桃園監獄典獄長，另曾在矯正署擔任綜合規劃組組長、主任秘書及副署長。

法務部發布新聞稿表示，黃俊棠將於16日屆齡退休，為了讓各機關業務順利推展，並促進及活絡矯正署及所屬機關人才交流，由周輝煌調升署長，並調整相關職務，以期為矯正業務興革開創新風貌。

這次職務異動牽動7人，除周輝煌調升署長，雲林第二監獄典獄長蔡景裕調升為屏東監獄典獄長，高雄監獄典獄長辛孟南調派台中監獄典獄長，高雄第二監獄典獄長邱泰民調升高雄監獄典獄長。

另外，桃園監獄典獄長林志雄調升彰化監獄典獄長，矯正署副署長許金標調派宜蘭監獄典獄長，楊方彥調升矯正署副署長。（編輯：戴光育）1120113

#周輝煌
#法務部
#矯正署
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