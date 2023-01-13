貨車駕駛尿急違規臨停機慢車道 後方騎士撞上身亡

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花蓮縣陳姓男子12日晚間疑因尿急，將小貨車違規臨停在台9線瑞穗鄉一處機慢車道後下車，後方機車騎士疑未注意撞上車尾。員警到場後，騎士鄒姓男子已呈到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，送醫傷重不治。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 112年1月13日

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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）花蓮57歲陳姓男子12日晚間近10時疑因尿急，將小貨車違規臨停在台9線瑞穗鄉一處機慢車道後下車解放，遭後方機車騎士追撞，騎士傷重送醫不治。事故原因仍待釐清。

鳳林警分局今天指出，12日晚間9時43分接獲民眾通報，瑞穗鄉台9線250.7公里處有交通事故，員警到場後，32歲鄒姓男子倒地呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，送醫仍傷重不治。

警方在現場找到小貨車陳姓駕駛，陳男向警方表示，因尿急臨時將車輛停放在機慢車道後就下車解放。

警方初步了解，鄒男騎乘重機車沿台9線南往北方向行駛，疑未注意前方動態，撞擊停放機慢車道上的小貨車左後尾，造成機車嚴重毀損，鄒男傷重不治。

警方指出，貨車陳姓駕駛、鄒姓機車騎士均未酒駕，詢後將陳男依涉嫌過失致死移送法辦，事故原因仍待釐清。（編輯：謝雅竹）1120113