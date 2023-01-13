國道3號彰化段小貨車起火 駕駛乘客及時逃生

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謝姓男子13日駕駛一輛小貨車北上，中午行經國道3號北向199.4公里處、彰化快官路段時，車輛突然不明原因起火燃燒，所幸謝男與乘客皆順利逃生。（民眾提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 112年1月13日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣13日電）謝姓男子今天駕駛小貨車行經國道3號北向199.4公里處彰化路段發現機件異常，停靠路肩待援隨即起火，猛烈火勢將整輛車燒得精光，所幸謝男與乘客順利逃生，事故無人員傷亡。

25歲謝姓男子今天駕駛一輛小貨車北上，中午行經國道3號北向199.4公里處、彰化快官路段，車輛不明原因起火燃燒，熊熊火勢與濃煙遠在數公里外可見，警政署國道公路警察局第七公路警察大隊獲報，立即派巡邏車前往警戒，並通報台中市、彰化縣消防局人車灌救。

國道警方初步調查，這輛小貨車行經彰化快官路段時，謝姓駕駛發現車輛異常，立即停在路肩待援，車輛隨即起火燃燒，由於火勢猛烈，整輛車燒到剩車架，所幸車內2人逃生，但事故造成車流回堵2公里，員警暫時封閉中線、外側車道、路肩以利救災，火勢很快撲滅。

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國道警方呼籲，用路人平時務必做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若發現異常應送修，行進中發現車內傳異味或冒煙，應打方向燈並注意後方來車，將車輛逐漸駛離車道停在路肩待援。

國道警方表示，若無法駛離車道，除應立即顯示危險警告燈，也要在故障車輛後方100公尺以上處所放置故障警示標誌，乘員盡快下車到護欄外或安全處所待援，並通報1968專線或110處理。（編輯：謝雅竹）1120113