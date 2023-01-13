高市警Cosplay保時捷搶案 借瑪莎拉蒂防搶演練

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（中央社記者洪學廣高雄13日電）高雄去年初發生葉姓男子開保時捷持槍搶銀行，鼓山警分局昨天為強化銀行自我防衛觀念，特地Cosplay當時搶案，由刑警戴著V怪客面具假扮歹徒，更借來近千萬瑪莎拉蒂休旅車演練。

高雄葉姓男子去年2月開保時捷持槍搶銀行，轄區鼓山警方透過警方、銀行聯防在2分鐘內迅速到場，雙方攜手合作下迅速制伏歹徒，成功化解危機。

高雄市政府警察局鼓山分局今天發布新聞稿表示，年關將屆，警方為強化金融機構自我防衛觀念、員警緊急應變能力，提升線上巡邏警力反應與攔截圍捕速度。昨天下午結合台灣銀行鼓山分行舉辦「金融機構防搶演練」，藉由實境演練，讓執勤員警及銀行行員熟悉狀況處置及應變作為，避免人員傷害及財物受損。

警方指出，這次演練Cosplay去年初的銀行搶案，由刑警假扮歹徒，身穿帽T外套、戴著V怪客面具，駕駛租來的「瑪莎拉蒂」跑車來到銀行門口，持槍要脅行員交付金錢，才有辦法跑得快。

演練過程中，由銀行幹部與歹徒對話拖延時間，其他行員伺機報案，爭取員警趕抵現場時間，轄區派出所員警及偵查隊則以最快速度趕赴現場，與脅持警衛的V怪客對峙。一番周旋後，警方以「想想家人」親情攻勢，軟化歹徒的心房，進而迅速上前壓制，當場上銬逮捕並帶回偵辦。

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鼓山分局長蔡鴻文表示，年關將近，各金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，均有大量資金進出，民眾也會提取大量現金，容易成為歹徒覬覦的目標。

這次演練是「112年加強重要節日安全維護工作」重要一環，除了宣示警方維護金融機構安全的決心與能力之外，也呼籲民眾在年節期間應提高警覺，存、提鉅額款項時，應盡量多利用轉帳或匯款方式，避免攜帶大量現金。（編輯：謝雅竹）1120113