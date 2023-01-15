雲林褒忠陳姓鄉長利用職務詐財 法院裁定羈押

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雲林地檢署檢察官黃薇潔因偵辦賄選案件，循線查知陳姓褒忠鄉長等人在民國108年至111年間涉違反貪污治罪條例，12日指揮警調人員至陳姓鄉長等人辦公處所搜索，查扣相關證物，並隨即傳喚相關人等到案說明。（雲林地檢署提供）中央社記者蔡智明傳真 112年1月15日

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（中央社記者蔡智明雲林縣15日電）雲林褒忠鄉陳姓鄉長去年底涉嫌賄選，法院裁定新台幣20萬元交保，昨天再因詐領111年度村鄰長自強及文康活動餐會剩餘費用，檢方再度向法院聲請羈押獲准。

雲林地檢署今天發布新聞稿表示，檢察官黃薇潔因偵辦賄選案件，循線查知陳姓褒忠鄉長等人於民國108年至111年間涉嫌違反貪污治罪條例，12日指揮調查站、警方至陳姓鄉長等人之辦公處所執行搜索，查扣相關證物，並隨即傳喚相關人等共20人到案說明。

檢方說，陳姓鄉長等人取得某小食部免用統一發票空白收據9紙，偽填品名、數量等內容，詐取111年度村鄰長自強及文康活動剩餘經費7萬1500元，作為去年底地方公職人員選舉綁樁賄選村長之用。

檢方指出，經組成專案小組深入追查，蒐集相關證據後，向法院聲請搜索票，於這週執行拘提、逮捕及搜索，訊問後認定陳姓鄉長（男，67年次）、吳姓課長（男、61年次）及蔡姓廠商（男、52年次）涉犯貪污治罪條例第4條第1項第3款收取回扣、第5條第1項2款以詐術騙取財物及刑法第216條、213條行使使公務員登載不實文書等罪嫌。

雲林地檢署主任檢察官吳文城告訴中央社記者，檢方認為有串證之虞，向法院聲請羈押3人以釐清案情，雲林地院於13、14日陸續裁定陳姓鄉長3人羈押禁見。

吳文城表示，陳姓鄉長去年底涉嫌賄選，疑似以公款綁樁賄選檢方聲請羈押法院裁定20萬元交保候傳，此次是涉嫌貪污裁定收押。（編輯：黃世雅）1120115