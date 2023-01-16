廖訓誠接任新北市警局長 力推風紀、訓練及科技

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刑事背景出身的廖訓誠16日接任新北市警察局長，他說，會帶領警察在風紀、教育訓練與警政科技3方面持續精進。中央社記者高華謙攝 112年1月16日

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（中央社記者高華謙新北16日電）新任新北市警察局長廖訓誠今天上任，他表示，會在風紀、教育訓練與警政科技3方面帶領警察精進。新北市長侯友宜今天指出，除犯罪偵查，更要重視犯罪預防，杜絕犯罪發生。

廖訓誠是中央警察大學正科54期刑事警察學系畢業，並取得中央警官學校警政研究所碩士與中央警察大學犯罪學研究所博士學位，曾任新北市政府警察局淡水分局長、新北刑事警察大隊大隊長、內政部警政署刑事警察局副局長、嘉義縣警察局長與內政部警政署警政委員等要職。

侯友宜上午出席新北市政府警察局卸、新任局長布達交接典禮時表示，廖訓誠是刑事背景出身，打擊犯罪能力無庸置疑，廖訓誠也待過新北市刑警大隊與淡水警分局，對新北市治安非常清楚，期勉廖訓誠除重視犯罪偵查，更要重視犯罪預防，杜絕犯罪發生。

侯友宜說，犯罪預防須結合市政府相關單位齊心齊力，才能讓犯罪率能夠不斷下降；案件發生時，須在第一時間展現正義、勇敢與急先鋒態度，用科技與法治迅速逮捕嫌犯。

他指出，對廖訓誠深具信心、期願也很高，尤其要凝聚新北市8000名警察並肩作戰，再度創造警察尊嚴與捍衛治安決心，並守護市民安全，希望新北治安越來越好。

廖訓誠接受媒體聯訪時表示，新北市政府警察局在前任局長黃宗仁與歷任局長領導下奠定良好基礎，他會繼續鞏固這樣的基礎，也會在風紀、教育訓練及警政科技3方面持續精進。

廖訓誠指出，風紀是警察命脈，絕不容許踩紅線；因為新北市有很多剛畢業的年輕員警，將要求落實教育訓練，讓警察不論是執法、執勤都能展現警察專業。

他表示，新北市是智慧城市，因此會持續推動警政科技，包括科技執法與科技偵查等，希望新北市警察執勤時能展現專業，也保障執勤安全。（編輯：戴光育）1120116