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涉盜刷3男性友人信用卡 黃琪二審仍判1年4月

2023/1/17 14:26
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（中央社記者蕭博文台北17日電）曾詐騙前總統陳水扁的黃琪（本名黃照岡）涉盜刷3名男性友人信用卡，一審依偽造文書等罪判處黃琪1年4月徒刑，可易科罰金。高院今天駁回黃琪上訴，維持原判。

一審新北地方法院判決書指出，黃琪民國106年間與在交友軟體認識的任姓男子交往，取得對方證件並假冒任男，盜刷其信用卡新台幣2萬8000餘元。

未料黃琪又以同樣手法，盜刷另名葉姓男友人的信用卡，在未經對方同意下，將信用卡綁定在自己手機內，盜刷4萬多元。

檢警調查，黃琪趁入住澎湖某知名連鎖飯店，又盜刷周姓男友人信用卡支付飯店訂金3000餘元，還誆稱是影星林青霞助理，要求飯店免費升等。

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黃琪否認盜刷，一審合議庭認定犯罪事證明確，考量黃琪未經授權盜刷信用卡，至今未與被害人和解，依非法蒐集利用個人資料罪、行使偽造準私文書等罪處有期徒刑1年4月，可易科罰金。

案經黃琪上訴，二審由台灣高等法院審理。黃琪仍否認犯罪，但二審認為黃琪辯詞不足採信，一審判決認事用法均無不當，量刑亦屬妥適，今天宣判駁回上訴。仍可上訴。（編輯：李亨山）1120117

#黃琪
#陳水扁
#黃照岡
陳水扁
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