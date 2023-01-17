高市年貨大街攤商忙剪貨誤剪斷指 警協助送醫搶救

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高雄市年貨大街三鳳中街日前有攤商為備貨給客人試吃，在用剪刀剪貨時不慎誤剪斷食指，所幸警方巡邏見狀趕忙協助就醫，搶救斷指。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月17日

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄17日電）高雄年貨大街三鳳中街近日湧入採買人潮，不料日前有攤商為備貨給客人試吃，在用剪刀剪貨時不慎誤剪斷食指，所幸警方巡邏見狀趕忙協助就醫，醫師評估手指功能可恢復7、8成。

高雄市政府警察局保安警察大隊今天新聞稿表示，保安大隊迅雷中隊巡邏警組小隊長施泳傑、警員施明享、張宏杰等人14日晚上8時許，巡邏時途經三民區自立路與三民街口時，突見一婦人表情痛苦地在路邊招手。

員警看見婦人左手以塑膠袋包著，且塑膠袋中有大量血跡，詢問婦人有何需要幫忙？婦人痛苦地說，自己不慎剪斷食指，希望警方幫忙用巡邏車送至附近醫院，員警立即開啟警報器護送婦人至鄰近大同醫院，及時送醫搶救婦人斷指功能。

婦人在車上向員警表示，因年關將近，三鳳中街繁忙且人潮眾多，自己急著備貨給客人試吃，卻在使用剪刀食，不慎在剪開貨品時誤剪斷食指，頓時血流如注。

婦人表示，其他員工幫忙以塑膠袋裝著冰塊及斷指，而三鳳中街人潮擁擠，救護車無法進入，她因此包著斷指跑到外面大馬路上招呼求救，幸好遇到保大員警，能以最快的速度送至醫院急救。

醫師查看後表示，幸好斷指及時送醫且有做緊急處理，手指功能可恢復7、8成左右。婦人聽了也稍微放下心，並再三感謝員警相助。

高雄市勞工局則接受中央社記者訪問表示，已派員了解中。傷者如為受僱勞工，將要求雇主善盡勞工職災期間工資給付及醫療照護責任。同時呼籲雇主及勞工，於工作中應隨時注意相關作業安全，避免職災風險。（編輯：黃世雅）1120117