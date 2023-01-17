台肥基隆廠建物崩落 鄰拖吊場5車遭石塊砸損

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基隆市警察局交通隊17日上午到「基隆市警察局違規車輛拖吊代保管場」巡場時，發現拖吊場後方機車區旁的台肥基隆廠內建築物上部倒塌，波及5輛車，包含3輛交通隊淨牌車輛、1輛刑警大隊因案查扣的賓士車，以及1輛報廢巡邏車。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年1月17日

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（中央社記者王朝鈺、潘智義基隆17日電）台肥基隆廠內建物頂端15日崩落，磚塊、混凝土塊等掉落波及相鄰拖吊保管場內5輛車。其中1輛報廢巡邏車受損最嚴重，基隆警方明天將到場會勘並協調賠償事宜。

台肥基隆廠主管傍晚接受媒體電話採訪指出，針對這次事件，將待保險公司完成認證後進行後續處理程序。基隆廠為備援工廠，保有生產功能，但主要生產仍在離市場較近、運輸方便的台中廠；但先前原料上漲，基隆廠也買低價原料存放。另外，基隆廠屬甲種工業區，目前並無都更，部分區域出租給協和電廠施工處做為辦公室使用。

台肥人員向中央社記者表示，基隆廠早期生產43號肥料，廠房除役至今已閒置約8年，建物有近40年歷史，崩塌高牆與輸送帶相連，初步研判因基隆多雨，使得鋼筋腐蝕而坍塌，粗估崩塌範圍長約40公尺、寬20公尺。

基隆市議員張秉鈞指出，台肥基隆廠占地廣大，除役後台肥曾規畫作為長照或住宅使用，另有業者於2018年與台肥接觸，希望購買興建樂園。他也曾建議市府，可協調開發成為文創特區或工廠用地，供基隆市中小企業等進駐。

基隆市警察局交通警察隊副隊長吳誌權下午向中央社記者表示，上午11時許前往位於文化路的「基隆市警察局違規車輛拖吊代保管場」巡場時，發現拖吊場後方機車區旁的台灣肥料股份有限公司基隆廠內某建物頂端崩落，有磚塊、混凝土塊等物掉落。

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警方指出，現場有5輛車因磚塊等掉落受波及，包含3輛交通隊淨牌車輛、1輛刑警大隊科技犯罪偵查隊偵辦組織犯罪查扣的賓士車及1輛報廢巡邏車。其中報廢巡邏車受損嚴重，車頂及引擎蓋遭大磚塊砸到凹陷變形。

吳誌權表示，經調閱監視器畫面，台肥廠內這棟建物頂端15日晚間8時許陸續有崩落。目前已先行將崩落點附近保管車輛移至安全地點停放，經與台肥基隆廠協調後，明天下午3時進行現場會勘，並與相關單位協調後續賠償事宜。（編輯：孫承武）1120117