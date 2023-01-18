農曆春節前夕 蔣萬安慰勞北市警消

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農曆春節連續假期即將展開，台北市長蔣萬安（前中）18日前往台北市警察局和消防局慰勉警消人員，並頒發慰問金及水果等，感謝他們辛苦付出貢獻。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年1月18日

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）農曆春節前夕，有感於北市警消長期堅守崗位、守護市民安全，台北市長蔣萬安今天特地到台北市警察局和消防局慰勉辛苦的警消，並頒發慰問金及水果。

台北市警察局松山分局和消防局今天發布新聞稿表示，蔣萬安下午3時30分由消防局長莫懷祖陪同，至消防局中崙分隊及社子分隊慰勉年前仍堅守崗位、守護市民安全的消防人員。

消防局說，蔣萬安會中特別嘉勉消防局長久以來在救災救護工作的努力與付出，對於防疫期間不眠不休、奉獻犧牲，有效確保市民生命安全，並頒發慰問金給予高度肯定。

農曆年節即將到來，消防局表示，蔣萬安也期許消防人員要秉持專業態度，給予市民最沉穩而堅韌的守護。

松山分局也說，蔣萬安在年節前夕特地到轄下中崙派出所頒發慰問金及水果，感謝警察這一年來維護社會治安的辛勞，也提前祝賀佳節愉快。

蔣萬安致詞表示，松山慈祐宮、台北府城隍廟向來為傳統信仰中心，春節期間預計湧進許多民眾到場參拜，且霞海城隍廟也有發放發財金活動，松山分局都已超前部署規劃勤務，全力維護治安平穩。

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他說，松山機場、饒河街為北市對外交通樞紐及觀光景點，松山分局在春節期間為維持轄內交通順暢，也已提前規劃相關機動疏導、路況查報等勤務，並體認警察為治安、交通和防疫工作的努力和犧牲，表達由衷感謝。

松山分局表示，將全心全力達成蔣萬安的期許，春節期間將持續加強安全維護工作，達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作目標，讓民眾過好年。（編輯：張銘坤）1120118