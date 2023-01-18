台中酒商與酒店涉逃漏稅捐 金錢豹2業者遭羈押

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（中央社記者蘇木春台中18日電）中部知名國泰洋酒公司與台中市多家酒店涉嫌共同逃漏稅捐達新台幣19億餘元，檢方第一波先聲押洋酒公司劉姓負責人與某理容KTV負責人張男獲准，今天再聲押金錢豹酒店2名負責人獲准。

台中地院今天告訴中央社記者，檢方今天依涉嫌違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌重大，聲請羈押金錢豹酒店連姓與張姓負責人，案經法官召開羈押庭審理後，認定2人有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者，裁定羈押禁見。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，日前獲檢舉國泰洋酒公司與台中市多家知名酒店業者，涉嫌逃漏稅捐案件，立即指揮檢警調密集發動2波偵查。

辦案人員先於今年1月11日、16日，搜索國泰洋酒公司、金悅富理容KTV、麗都理容KTV、金麗都儷晶皇宮理容KTV、儷晶養生會館等19個處所，並帶回各商號負責人、會計及業務等19人釐清案情。檢警查出，酒商業者於民國105年間，以設立虛設商號的非法方式，使酒店業者隱匿營業額達新台幣19億餘元，共同逃漏稅捐。

國泰洋酒公司董事長劉男、金悅富理容KTV負責人張男，經檢方複訊後認定涉嫌違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌重大，向法院聲請羈押獲准，其餘人員分別以2萬至10萬元不等金額交保。

案經檢警第一波搜索所扣得帳冊等事證後，循線查出其他相關酒店業者也以相關方式隱匿高額營收，於17日下午再次進行第2波偵辦，搜索金錢豹、海派等8家酒店業者計14處所。

經檢察官複訊後，認定金錢豹酒店業者連男與張姓業者涉嫌重大，向法院聲請羈押，其他相關各商號人員，分別諭知以2萬元至200萬元不等交保。（編輯：黃世雅）1120118