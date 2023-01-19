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特派專欄／印度巨象要動了嗎？南亞強權發光時刻可能就在今年
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抗告成功 桃園市議員劉勝全800萬元交保撤銷發回

2023/1/19 19:50
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（中央社記者劉世怡台北19日電）桃園市議員劉勝全涉嫌介入校園冷氣標案、收取回扣。桃園地檢署不服桃園地院裁定他以800萬元交保，提起抗告，高院今晚將交保裁定撤銷，發回更裁。

台灣高等法院指出，劉勝全涉犯對於職務上行為收受賄賂罪，有檢察官羈押聲請書及抗告書所載相關證據資料可資佐證，足認他犯罪嫌疑重大。

高院認為，原裁定未具體說明何以命劉男新台幣800萬元具保，即可確保不會勾串共犯或證人，理由尚有不備之處；且僅以劉自動到案，又無證據證明其有海外資產，即認無逃亡之虞，也非無可議之處，因此撤銷原裁定，並發回桃園地院另為適法處理。

檢警調查，劉勝全涉嫌以議員配合款，利用規格綁標安裝蘆竹區某國小冷氣設備，讓特定廠商得標，並收取15%回扣；據了解，標案金額約新台幣500萬元。

檢方先搜索帶回白手套訊問，白手套供出劉勝全涉嫌收回扣，檢方訊後向桃園地方法院聲押白手套獲准。檢方後來帶回劉勝全偵訊，13日凌晨向桃園地方法院聲請羈押禁見。

桃園地院認定劉勝全經訊問後坦承犯行，無羈押必要，命以新台幣800萬元交保。（編輯：張銘坤）1120119

#劉勝全
#桃園地院
#桃園
劉勝全
桃市議員劉勝全涉綁標收回扣 檢方搜索偵訊
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