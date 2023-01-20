苗栗客屬大橋機車撞護欄 騎士摔5米橋下身亡

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣台72線與客屬大橋路口今天發生死亡事故，25歲男性騎士不明原因自撞水泥護欄後彈飛，摔落約5米深橋下路面，當場失去呼吸心跳，送醫搶救不治，詳細肇事原因有待調查。

苗栗縣警察局苗栗分局表示，銅鑼分駐所中午12時40分許接獲報案稱，台72線公館路段與客屬大橋路口有機車撞護欄事故，員警到場時，發現客屬大橋橋面僅留下1部重機車，騎士已跌落橋下。

警方調閱路口監視器影像，發現機車騎士黎姓男子（25歲）沿縣道119甲線自公館往客家大院方向騎乘，在台72線路口停等紅燈，當綠燈亮起後，起步往客屬大橋行駛，不明原因自撞橋上水泥護欄，當場彈飛摔落約5米深橋下路面。

救護人員獲報趕抵現場救援時，黎男已呈OHCA（到院前心肺功能停止），經現場CPR（心肺復甦術）並緊急送醫搶救仍宣告不治。

警方指出，詳細肇事原因尚待查證，同時呼籲駕駛人行駛道路務必小心慢行，遵守交通規則，並保持清醒狀態行車，隨時注意車前狀況，謹慎操作車輛，確保自身及其他用路人安全交通安全。（編輯：謝雅竹）1120120