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土城某香舖超量儲存爆竹煙火 消防局沒入、罰6萬

2023/1/20 16:00（1/20 16:16 更新）
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新北市政府消防局第五救災救護大隊20日表示，19日在土城區某香舖查獲總重超過145公斤連珠炮、排炮等爆竹煙火，超過管制量近3倍。（新北消防局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年1月20日
新北市政府消防局第五救災救護大隊20日表示，19日在土城區某香舖查獲總重超過145公斤連珠炮、排炮等爆竹煙火，超過管制量近3倍。（新北消防局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年1月20日
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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市政府消防局第五救災救護大隊今天表示，19日在土城區某香舖查獲總重超過145公斤連珠炮、排炮等爆竹煙火，超過管制量近3倍，除依規定沒入產品，也處罰新台幣6萬元罰鍰。

爆竹煙火管理條例施行細則規定，火花類的手持火花類及爆炸音類排炮、連珠炮或無紙屑炮類管制量為火藥量10公斤或總重量50公斤。

第五救災救護大隊發布新聞稿表示，安檢小組於香鋪店查獲超量儲存爆竹煙火，業者指年關將近，市場所需，去年底才進貨。

第五救災救護大隊長鄭向晃表示，春節依習俗放爆竹煙火時，務必認明附有認可標示產品，並確實遵照產品說明施放，維護公共安全。（編輯：李明宗）1120120

新北市政府消防局第五救災救護大隊20日表示，19日在土城區某香舖查獲總重超過145公斤連珠炮、排炮等爆竹煙火，除依規定沒入產品，也處罰新台幣6萬元罰鍰。（新北消防局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年1月20日
新北市政府消防局第五救災救護大隊20日表示，19日在土城區某香舖查獲總重超過145公斤連珠炮、排炮等爆竹煙火，除依規定沒入產品，也處罰新台幣6萬元罰鍰。（新北消防局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年1月20日
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