矯正署春節伴手禮熱銷不只食品 保濕面膜也受歡迎

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矯正署今年提供不一樣的春節禮盒選擇，包括嘉義看守所與嘉義大學、優良廠商合作開發的精華液、精華霜、保濕面膜及潔顏慕斯等產品，自用送禮兩相宜。圖為嘉義看守所收容人接受專人指導製作精華霜等。（矯正署提供）中央社記者劉世怡傳真 112年1月22日

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（中央社記者劉世怡台北22日電）年節到來，還在為伴手禮煩惱嗎？矯正署今年提供不一樣的春節禮盒選擇，包括宜蘭監獄金棗酥、彰化監獄苦茶油拌麵、嘉義看守所保濕面膜、精華霜等，很熱銷。

法務部矯正署推廣「一監所一特色」多年，已形塑出許多成功案例，而所謂的「一監所一特色」，是藉由監獄中開設的技藝班，教導收容人學得一技之長，好讓收容人出監後，可以靠雙手養活自己，不會因經濟問題而再犯罪。

矯正署指出，為培養收容人一技之長，矯正機關聘請食品等專業師資入監教授製作技術，商品結合在地特色，物料實在，販賣收入除補貼收容人生活，一部分也會提撥被害人補償。

矯正署指出，產品受到許多消費者肯定，曾受到網路知名美食部落客開箱推薦，111年度產品銷貨收入為新台幣1億7018萬3232元。

年節到來，矯正署這次提供不一樣的春節禮盒選擇，搜羅來自全台不同矯正機關產品，有醬油、苦茶油麵線、金棗酥，甚至還有保養品等。

矯正署副署長許金標表示，嘉義看守所特色產品是保養品，當初是與嘉義大學及優良廠商合作開發精華液、精華霜、保濕面膜及潔顏慕斯等產品，經由本土高山茶葉萃取並添加玻尿酸、膠原蛋白，同時富含五胜肽、六胜肽小分子生化原料，訴求自用送禮兩相宜。

許金標指出，雲林第二監獄的黑豆醬油，是遵循傳統古法釀製，精選飽滿台灣黑豆，以特殊培養的麴菌，將黑豆製麴、發酵，再歷經至少180天的陽光曝曬、封缸發酵；入口甘醇濃厚，風味獨特。

另外，彰化監獄的苦茶油拌麵，是採上選苦茶籽，經小火慢工烘炒、低溫冷壓提煉而成，適合煎、煮、炒、拌等烹飪料理；而蕎麥麵採用在地蕎麥，以純手工、天然日曬製成，無添加人工色素及防腐劑，將蕎麥麵拌入苦茶油，香醇美味。

還有宜蘭監獄的金棗酥，是結合在地食材「金棗」融入土鳳梨餡中，經手工用心勻拌並依比例調配，酸甜果香口味完美呈現出甜而不膩與酸中帶甘的絕佳口感，成就了具有宜蘭風味、老少咸宜，零食點心中的首選糕點，品味不一樣的味蕾饗宴。

矯正署指出，各個監所用心製作每項產品，注重品質並落實三大要求，首先符合食品安全規範（明確標示產品內容、營養標示，原料依法規定期送檢）；第二，在製作場地及人員整潔衛生部分，場地每年配合衛生主管機關進行檢驗，人員穿著整潔衛生以及提供消費者保障，第三是在食品類商品均投保新台幣1000萬元產品責任險。

矯正署表示，為貼近消費者使用習慣，將全面更新原有矯正商城網頁，帶給消費者更豐富及便利的購物體驗。（編輯：李亨山）1120122

矯正署春節禮盒熱銷名單，包含彰化監獄的苦茶油拌麵（蕎麥麵），苦茶油採上選苦茶籽，經小火慢工烘炒、低溫冷壓提煉而成，適合煎、煮、炒、拌等烹飪料理。（矯正署提供）中央社記者劉世怡傳真 112年1月22日