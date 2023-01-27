南警攔查拔槍逮人起出槍毒 2對毒鴛鴦送辦

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（中央社記者張榮祥台南27日電）台南林姓毒品通緝男子昨天下午駕車遭攔查，在多名警員拔槍喝斥聲中乖乖下車被逮；警方再趕往林男投宿的旅館起出槍毒，且逮捕房內林姓女友及另一對情侶，將4人全數送辦。

台南市警局第二分局警員今天告訴中央社記者，27歲林男去年12月因毒品案遭台南地檢署通緝，昨天下午駕車行經台南市中西區金華新路和康樂街口遭警方攔查，林男原先不配合熄火及開門受檢，但多名警員拔槍及持警棍大聲喝斥，林男才乖乖下車被逮。

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警方隨後帶著林男前往投宿的汽車旅館，房內還有34歲林姓女友、31歲袁姓男子及42歲郭姓女友，林女宣稱換衣服拖延開門時間，袁男則假裝上廁所，神情緊張地蹲在地上，警方在廁所垃圾桶搜出安非他命、K他命、毒品咖啡包及吸食器等。

警方又到袁男房間查獲1把瓦斯手槍、11顆子彈、大麻、安非他命、毒品咖啡包等物，林男等4人驗尿全出現毒品反應，依毒品、槍砲等罪嫌送辦。（編輯：郭諭儒）1120127