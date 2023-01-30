假釋屢遭駁 張錫銘提行政訴訟2連敗落幕

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）服刑中的槍擊要犯張錫銘申請假釋屢遭駁回，去年向台南地方法院提起行政訴訟遭駁後，再向高雄高等行政法院提起上訴，但法官仍認為上訴無理由，予以駁回，全案不得上訴定讞。

張錫銘因申請假釋屢遭駁回，去年向台南地方法院提起行政訴訟，狀告法務部矯正署，但被台南地方法院於去年10月駁回。

台南地院指出，法務部矯正署考量張錫銘犯行、犯後表現及再犯風險等三大面向，且張錫銘犯行情節非輕，犯後無任何和解計畫或賠償相關紀錄，犯後態度非佳，決議不予許可假釋，尚非無據。

張錫銘不服，去年再向高雄高等行政法院提上訴。張錫銘上訴指出，自己已符合刑法第77條、修正前監獄行刑法第81條及行刑累進處遇條例第75條假釋要件，綜合判斷「表現良好」，矯正署不得自行曲解「悛悔」意涵。

但高雄高等行政法院認為，張錫銘所提訴求，請求主管機關就假釋與否作成准許處分或特定事實行為，並無請求權存在依據，欠缺權利保護必要。張錫銘上訴無理由，應予駁回，且不得上訴定讞。

張錫銘於1995年至2005年間犯下槍擊、綁票等案，落網後被判處無期徒刑確定，2007年起在台南監獄執行，入獄後表現正常。

張錫銘2017年起多次申請假釋都遭矯正署駁回，自認未獲公平對待，不服審查結果，提起行政訴訟，狀告矯正署。（編輯：謝雅竹）1120130