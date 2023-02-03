債務糾紛當街亮刀吆喝 南警拔槍逮6人送辦

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（中央社記者張榮祥台南3日電）台南市安平區昨天發生亮刀吆喝事件，警方趕到拔槍嚇阻，逮捕6名男女；警方調查，此案因債務糾紛起衝突，雙方相約談判時當街爭吵，訊後全數送辦。

台南市警局第四分局警員今天告訴中央社記者，28歲李男及27歲蔡姓女友昨天凌晨發現汽車遭貼衛生紙後，向警方報案，隨即得知是22歲郭姓女子所為，雙方昨天中午在安平區郡平路、永華七街口談判。

郭女找來30歲吳姓男友、25歲邱姓男子及26歲蔡姓男子到場助陣，未料李男雙手持短刀及高爾夫球桿，蔡女持棒球棍，向坐在車中的郭女等人吆喝叫陣，驚動警方到場，警方眼見有人亮刀，立刻拔槍嚇阻逮捕，且在李男駕駛汽車查獲1個K盤及1支球棒，另在吳男駕駛汽車起出1把長刀及1支球棒。

警方調查，蔡女和郭女原是好友，但蔡女向郭女借款新台幣1萬3000元未還，郭女就向李男汽車貼上衛生紙，雙方因而結怨。

警方訊後，將李男、蔡女依恐嚇及毒品罪嫌送辦；另將吳男、郭女、邱男、蔡男依聚眾鬥毆罪嫌送辦。（編輯：謝雅竹）1120203