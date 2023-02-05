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台61線聯結車衝撞護欄懸空 司機摔落地面不治

2023/2/5 10:15（2/5 10:40 更新）
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台61線快速道路南下47公里高架橋新屋永安段，5日上午有一輛聯結車疑似車速過快衝撞高架橋護欄，車頭懸空卡在橋上。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年2月5日
台61線快速道路南下47公里高架橋新屋永安段，5日上午有一輛聯結車疑似車速過快衝撞高架橋護欄，車頭懸空卡在橋上。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年2月5日
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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）台61線快速道路南下47公里高架橋新屋永安段，今天早上一輛聯結車疑似車速過快衝撞高架橋護欄，車頭懸空卡在橋上，駕駛則墜落在平面道路無呼吸心跳，緊急送醫急救仍宣告不治。

消防局永安分隊小隊長馬國耀接受媒體聯訪表示，消防局在上午6時52分接獲民眾報案指出，在台61線快速道路南下47公里高架橋新屋段發生車禍，消防局緊急派出救護車前往協助救援。

消防隊員抵達現場時發現，聯結車的車頭撞破護欄懸在半空中，年約35歲的聯結車男駕駛，疑似自車中墜落在一旁約3層樓高的平面道路地面，已失去呼吸心跳（外科OHCA），橋上則是沒有患者，救護人員立即給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置，並送醫搶救。

消防局表示，男子在送醫搶救後仍宣告不治，警方除了在現場疏導交通外，目前也正在調查車禍肇事原因，以釐清事故真相。（編輯：張銘坤）1120205

台61線快速道路南下47公里高架橋新屋永安段，5日上午有一輛聯結車疑似車速過快衝撞高架橋護欄，車頭懸空卡在橋上，駕駛則墜落在平面道路無呼吸心跳，救護人員立即送醫搶救仍宣告不治。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年2月5日
台61線快速道路南下47公里高架橋新屋永安段，5日上午有一輛聯結車疑似車速過快衝撞高架橋護欄，車頭懸空卡在橋上，駕駛則墜落在平面道路無呼吸心跳，救護人員立即送醫搶救仍宣告不治。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年2月5日
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