載雙胞胎兒遊平溪撞天燈節棚架 母送醫不治

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（中央社記者王朝鈺新北5日電）基隆市鄭姓女子3日騎機車載8歲雙胞胎兒子到新北市平溪區遊玩，回程行經台2丙線時，撞上新北市觀旅局委外廠商為舉辦平溪天燈節架設的棚架，鄭女送醫搶救後宣告不治。

新北市政府觀光旅遊局副局長莊榮哲今天表示，現場正由檢警調查中，新北市府也會跨局處和基隆市府合作全力協助家屬得到最好的照顧。

相關單位指出，家住基隆市百福社區一帶的45歲鄭女，3日騎機車載著雙胞胎兒子到平溪區玩耍，晚間6時許回程時，行經台2丙線8.3公里處時撞上活動棚架。

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鄭女除臉部有明顯傷勢外，當場失去呼吸、心跳，經送往台灣礦工醫院急救，再轉送基隆長庚醫院救治後，仍於晚間8時許急救無效宣告死亡，至於雙胞胎兒子，其中1名未受傷，另1名臉部擦傷和肩膀疼痛。

相關單位表示，這處棚架是新北市觀旅局委外廠商，為舉辦平溪天燈節供民眾搭乘接駁車而架設，警方為求慎重，立即派遣鑑識人員到場採證，並通知廠商負責人莊姓男子到場說明，全案將函請基隆地檢署偵辦，由檢察官釐清肇事原因及責任歸屬。（編輯：方沛清）1120205