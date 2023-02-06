北市小隊長酒後辱罵推擠員警 遭記過調離主管職

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）台北市警察局大安分局交通分隊馬姓小隊長今天凌晨搭車返家卻因酒醉無法支付車資，他被運將送往派出所時竟罵髒話和推擠員警遭送辦。警局也將他記過並調整為非主管職務。

大安分局透過新聞稿表示，休假的馬姓小隊長今天凌晨零時許因酒後搭乘計程車返家，但途中泥醉而無法支付車資，運將便將他帶往新北市警察局中和分局景安派出所尋求協助。

但馬姓小隊長卻對處理員警口出惡言罵三字經，且還動手推擠，被依妨害公務及公然侮辱等罪嫌依法逮捕並移請新北地檢署偵辦。

大安分局說，獲悉此事後便主動查處，經初步檢閱相關案件卷資，馬姓小隊長確實對執勤員警口出惡言，言行失檢，將嚴懲記過並調整為非主管職務，並追究相關人員考監不周責任。

同時，後續將責飭單位主管叮囑馬姓小隊長全力配合司法調查。

大安分局表示，對於員警於休假期間未能潔身自愛恪遵法紀，而對同為執行公務員警出言不遜，深表痛心遺憾，同時秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」的處理態度，展現維護整飭警紀決心。（編輯：張銘坤）1120206