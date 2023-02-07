義大利富商跨國爭女兒案 提告空姐3度遭不起訴

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（中央社記者謝幸恩台北7日電）台灣一名詹姓空姐與義大利籍富商爭未成年女兒監護權，這名女童寫信給總統蔡英文希望留在台灣。富商除與詹女打官司，還提告詹女涉準略誘等罪。北檢今日第3度將她不起訴處分。

義大利籍富商於民國96年間與詹女在台灣交往，103年未婚生下女兒。106年底，富商以探視祖母為由將女兒帶回義大利，當時2人間已有親權官司進行中。富商原同意107年1月間將帶女兒回台灣，但未依約返台。

富商主張，詹女107年底到義大利與女兒見面後，明知女兒的護照在他身上，卻謊稱護照遺失，向義大利經濟貿易文化推廣辦事處申請註銷原護照，領取新護照，隨後帶女兒返台，111年間控告詹女涉嫌準略誘、偽造文書等罪嫌。

詹女否認犯罪，她主張，台北地方法院107年間裁定將女兒交付給她，富商說要帶女兒回義大利過聖誕節3週，卻強制女兒留在義大利1年。她要帶回女兒時，事先有寫電子郵件告知富商的律師，回到台北後也有以LINE告訴富商。

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北檢偵辦後認為，詹女對女兒有保護及教養的權利與義務，並非本無親權或監護權之人，她從義大利把女兒帶回台灣，富商也知情，屬正當親權行使，難認有何惡意或施用強暴、脅迫或詐術等不法手段或不正方法，111年2度處分詹女不起訴。

詹女2度獲不起訴處分後，富商又向台灣高等檢察署提再議，高檢署認再議有理由，因此全案發回地檢署續查。北檢調查後認為，詹女主觀上以為女兒護照已遺失，且與富商一直保持聯繫，主觀上無略誘處分，今日第3度處分不起訴。（編輯：戴光育）1120207